На Київщині чоловік вбив свою дружину — як його покарав суд

На Київщині судили чоловіка за вбивство своєї дружини
У Київській області чоловік побив свою дружину до смерті. Його визнали винним та призначили покарання.
Про це повідомила пресслужба поліції на Київщині у Telegram у понеділок, 9 грудня.
Вбивство жінки на Київщині
Відомо, що інцидент стався у грудні минулого року в місті Яготин. Місцевий житель завдав тяжких тілесних ушкоджень дружині, що спричинило смерть.
Правоохоронці встановили, що між подружжям у стані алкогольного сп’яніння виник конфлікт. Чоловік бив дружину кулаками по голові.
Як покарали вбивцю
"Наразі вироком Яготинського районного суду Київської області обвинуваченого засуджено до десяти років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у місті Новий Розділ Львівської області чоловік жорстоко вбив свого сусіда. Йому загрожує 15 років в'язниці.
Раніше у Балаклії Харківської області чоловік під час сварки жорстоко побив співмешканку, що призвело до її смерті.
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