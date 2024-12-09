На Київщині чоловік вбив свою дружину — як його покарав суд

Суддя. Фото ілюстративне: Pexels

У Київській області чоловік побив свою дружину до смерті. Його визнали винним та призначили покарання.

Про це повідомила пресслужба поліції на Київщині у Telegram у понеділок, 9 грудня.

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Відомо, що інцидент стався у грудні минулого року в місті Яготин. Місцевий житель завдав тяжких тілесних ушкоджень дружині, що спричинило смерть.

Правоохоронці встановили, що між подружжям у стані алкогольного сп’яніння виник конфлікт. Чоловік бив дружину кулаками по голові.

Як покарали вбивцю

"Наразі вироком Яготинського районного суду Київської області обвинуваченого засуджено до десяти років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Допис поліції на Київщині. Фото: скриншот

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