На Киевщине мужчина убил свою жену — как его наказал суд

Судья. Фото иллюстративное: Pexels

В Киевской области мужчина избил свою жену до смерти. Его признали виновным и назначили наказание.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Киевской области в Telegram в понедельник, 9 декабря.

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Убийство женщины в Киевской области

Известно, что инцидент произошел в декабре прошлого года в городе Яготин. Местный житель нанес тяжкие телесные повреждения жене, что повлекло смерть.

Правоохранители установили, что между супругами в состоянии алкогольного опьянения возник конфликт. Мужчина бил жену кулаками по голове.

Как наказали убийцу

"Сейчас приговором Яготинского районного суда Киевской области обвиняемый приговорен к десяти годам лишения свободы", — говорится в сообщении.

Пост полиции в Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, в городе Новый Раздол Львовской области мужчина жестоко убил своего соседа. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Ранее в Балаклее Харьковской области мужчина во время ссоры жестоко избил сожительницу, что привело к ее смерти.