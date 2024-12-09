На Киевщине мужчина убил свою жену — как его наказал суд

В Киевской области судили мужа за убийство своей жены
В Киевской области мужчина избил свою жену до смерти. Его признали виновным и назначили наказание.
Об этом сообщила пресс-служба полиции в Киевской области в Telegram в понедельник, 9 декабря.
Убийство женщины в Киевской области
Известно, что инцидент произошел в декабре прошлого года в городе Яготин. Местный житель нанес тяжкие телесные повреждения жене, что повлекло смерть.
Правоохранители установили, что между супругами в состоянии алкогольного опьянения возник конфликт. Мужчина бил жену кулаками по голове.
Как наказали убийцу
"Сейчас приговором Яготинского районного суда Киевской области обвиняемый приговорен к десяти годам лишения свободы", — говорится в сообщении.
Напомним, в городе Новый Раздол Львовской области мужчина жестоко убил своего соседа. Ему грозит 15 лет тюрьмы.
Ранее в Балаклее Харьковской области мужчина во время ссоры жестоко избил сожительницу, что привело к ее смерти.
Читайте Новини.LIVE!