На Київщині священник дозволяв окупантам утримувати у заручниках людей у підвалі храму

Прикордонники

Прикордонники затримали настоятеля храму, якого підозрюють в утриманні волонтерів у підвалі своєї церкви. Згідно з наданими даними, священник, у період окупації одного із селищ у Київській області, вступив у співпрацю з російськими військовими. Він надавав їм інформацію та забезпечував харчуванням.

Про це повідомляє МВС України.

Прикордонники затримали настоятеля храму

Один з українців, якого тримали в заручниках окупанти, розповів, що у підвалі церкви, яка перебуває під контролем проросійського настоятеля, утримувалися волонтери. Це свідчення стало підставою для проведення розслідування та подальшого затримання священника.

Інформація про причетність настоятеля до незаконних дій викликала обурення громадськості та порушила питання щодо впливу російської армії на духовенство в окупованих територіях. Розслідування цього інциденту триває, і, можливо, виявить ще більше прикладів такої співпраці.

У відкритих джерелах також є інтерв'ю священника, де він каже, що війна в Україні — це покарання за гріхи, а росіян давно чекали на наших землях.

"Я вам скажу так: у 2014 році вас квітами зустрічали б. Янукович підвів усіх нас, втік у росію. А за ці вісім років ми бачимо, як тут виховали людей", — сказав священник.

Нагадаємо, раніше на українсько-угорському кордоні двоє громадян України планували переплисти на надувному човні річку Тису. Одного із порушників затримали прикордонники, інший, імовірно, потонув.

Також на початку березня прикордонники на українсько-молдовському кордоні затримали групу чоловіків призовного віку поблизу автомобільного пункту пропуску "Виноградівка". Як стало відомо, двоє місцевих жителів за грошову винагороду незаконно провели через державний кордон двох інших осіб. Усіх чотирьох затримали.

Додамо, що на Львівщині судитимуть 12 учасників угруповання за незаконне переправлення ухилянтів за кордон. Вони шукали осіб, котрі мали намір уникнути мобілізації та вносили відомості про них до електронної системи "Шлях".