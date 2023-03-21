На Киевщине священник разрешал оккупантам удерживать в заложниках людей в подвале храма

Пограничники

Пограничники задержали настоятеля храма, подозреваемого в удержании волонтеров в подвале своей церкви. Согласно предоставленным данным, священник, в период оккупации одного из поселков в Киевской области, вступил в сотрудничество с российскими военными. Он предоставлял им информацию и обеспечивал питанием.

Об этом сообщает МВД Украины.

Пограничники задержали настоятеля храма

Один из украинцев, которого держали в заложниках оккупанты, рассказал, что в подвале церкви, находящейся под контролем пророссийского настоятеля, удерживались волонтеры. Это свидетельство стало основанием для проведения расследования и последующего задержания священника.

Информация о причастности настоятеля к незаконным действиям вызвала возмущение общественности и подняла вопрос о влиянии российской армии на духовенство в оккупированных территориях. Расследование данного инцидента продолжается, и возможно, выявит еще больше примеров подобного сотрудничества.

В открытых источниках также есть интервью священника, где он говорит, что война в Украине — это наказание за грехи, а россиян на наших землях давно ждали.

"Я вам скажу так: в 2014 году вас цветами бы встречали. Янукович подвел всех нас, убежал в россию. А за эти восемь лет мы видим, как здесь воспитали людей", — сказал священник.

Напомним, ранее на украинско-венгерской границе два гражданина Украины планировали переплыть на надувной лодке реку Тису. Одного из нарушителей задержали пограничники, другой, вероятно, утонул.

Также в начале марта пограничники на украинско-молдавской границе задержали группу мужчин призывного возраста вблизи автомобильного пункта пропуска "Виноградовка". Как стало известно, двое местных жителей за денежное вознаграждение незаконно провели через государственную границу двух других лиц. Всех четырех задержали.

Добавим, что во Львовской области будут судить 12 участников группировки за незаконную переправку уклонистов за границу. Они искали лиц, которые намеревались избежать мобилизации и вносили сведения о них в электронную систему "Шлях".