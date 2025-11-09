Відключення світла на Київщині 10 листопада — графіки на завтра

Відключення світла в Києві. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла діятимуть завтра, 10 листопада, у Київській області. Їх запроваджуватимуть протягом усієї доби

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла на Київщині 10 листопада

Для деяких черг світло вимикатимуть тричі на добу. Загалом стабілізаційні відключення будуть для:

1.1 черги;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Відключення світла на Київщині 10 листопада. Фото: ДТЕК

Стабілізаційні відключення в Київській області 10 листопада. Фото: ДТЕК

У разі змін ДТЕК повідомлятиме у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, що завтра світло вимикатимуть у більшості областях упродовж доби.

А у вечірньому зверненні 9 листопада український лідер Володимир Зеленський розповів про ситуацію в енергосистемі після обстрілів.