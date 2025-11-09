Відключення світла на Київщині 10 листопада — графіки на завтра

На Київщині світло вимикатимуть тричі — графіки на завтра
Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 20:47
Оновлено: 20:47
Відключення світла в Києві. Фото: Новини.LIVE
Графіки відключення світла діятимуть завтра, 10 листопада, у Київській області. Їх запроваджуватимуть протягом усієї доби
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
Реклама
Читайте також:
Відключення світла на Київщині 10 листопада
Для деяких черг світло вимикатимуть тричі на добу. Загалом стабілізаційні відключення будуть для:
- 1.1 черги;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
У разі змін ДТЕК повідомлятиме у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, в Укренерго розповіли, що завтра світло вимикатимуть у більшості областях упродовж доби.
А у вечірньому зверненні 9 листопада український лідер Володимир Зеленський розповів про ситуацію в енергосистемі після обстрілів.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама