Головна Київ На Київщині світло вимикатимуть тричі — графіки на завтра

На Київщині світло вимикатимуть тричі — графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 20:47
Оновлено: 20:47
Відключення світла на Київщині 10 листопада — графіки на завтра
Відключення світла в Києві. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла діятимуть завтра, 10 листопада, у Київській області. Їх запроваджуватимуть протягом усієї доби

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Відключення світла на Київщині 10 листопада

Для деяких черг світло вимикатимуть тричі на добу. Загалом стабілізаційні відключення будуть для:

  • 1.1 черги;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Відключення світла в Київській області 9 листопада
Відключення світла на Київщині 10 листопада. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла в Київській області 10 листопада
Стабілізаційні відключення в Київській області 10 листопада. Фото: ДТЕК

У разі змін ДТЕК повідомлятиме у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, що завтра світло вимикатимуть у більшості областях упродовж доби.

А у вечірньому зверненні 9 листопада український лідер Володимир Зеленський розповів про ситуацію в енергосистемі після обстрілів.

електроенергія Київська область електропостачання відключення світла графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
