Отключение света в Киевской области 10 ноября — графики на завтра

На Киевщине свет будут выключать трижды — графики на завтра
Дата публикации 9 ноября 2025 20:47
Отключение света в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Графики отключения света будут действовать завтра, 10 ноября, в Киевской области. Их будут вводить в течение всех суток
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Отключение света в Киевской области 10 ноября
Для некоторых очередей свет будут выключать трижды в сутки. В общем стабилизационные отключения будут для:
- 1.1 очереди;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
В случае изменений ДТЭК будет сообщать в своем Telegram-канале.
Напомним, в Укрэнерго рассказали, что завтра свет будут выключать в большинстве областей в течение суток.
А в вечернем обращении 9 ноября украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о ситуации в энергосистеме после обстрелов.
