Видео

Главная Киев На Киевщине свет будут выключать трижды — графики на завтра

На Киевщине свет будут выключать трижды — графики на завтра

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 20:47
обновлено: 20:47
Отключение света в Киевской области 10 ноября — графики на завтра
Отключение света в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света будут действовать завтра, 10 ноября, в Киевской области. Их будут вводить в течение всех суток

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Отключение света в Киевской области 10 ноября

Для некоторых очередей свет будут выключать трижды в сутки. В общем стабилизационные отключения будут для:

  • 1.1 очереди;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Відключення світла в Київській області 9 листопада
Отключение света на Киевщине 10 ноября. Фото: ДТЭК
Графіки відключень світла в Київській області 10 листопада
Стабилизационные отключения в Киевской области 10 ноября. Фото: ДТЭК

В случае изменений ДТЭК будет сообщать в своем Telegram-канале.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, что завтра свет будут выключать в большинстве областей в течение суток.

А в вечернем обращении 9 ноября украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о ситуации в энергосистеме после обстрелов.

электроэнергия Киевская область электроснабжение отключения света графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
