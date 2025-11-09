Отключение света в Киевской области 10 ноября — графики на завтра

Отключение света в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света будут действовать завтра, 10 ноября, в Киевской области. Их будут вводить в течение всех суток

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Отключение света в Киевской области 10 ноября

Для некоторых очередей свет будут выключать трижды в сутки. В общем стабилизационные отключения будут для:

1.1 очереди;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Отключение света на Киевщине 10 ноября. Фото: ДТЭК

Стабилизационные отключения в Киевской области 10 ноября. Фото: ДТЭК

В случае изменений ДТЭК будет сообщать в своем Telegram-канале.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, что завтра свет будут выключать в большинстве областей в течение суток.

А в вечернем обращении 9 ноября украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о ситуации в энергосистеме после обстрелов.