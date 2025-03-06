Повітряна тривога на Київщині пізно ввечері у вівторок 6 березня 2025 року — яка загроза

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Повітряну тривогу оголосили в Київській області зараз, пізно ввечері в четвер, 6 березня. Також червоні на карті повітряних областей Черкаській і Запорізький райони Черкаської області та ще сім областей: Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Запорізька.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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