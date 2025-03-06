Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині та низці інших областей тривога — яка загроза arrow

На Київщині та низці інших областей тривога — яка загроза

6 березня 2025 23:22
Чекарьова Марія - редактор
Повітряна тривога на Київщині пізно ввечері у вівторок 6 березня 2025 року — яка загроза
Термінова новина
Чекарьова Марія - редактор

Повітряну тривогу оголосили в Київській області зараз, пізно ввечері в четвер, 6 березня. Також червоні на карті повітряних областей Черкаській і Запорізький райони Черкаської області та ще сім областей: Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Запорізька. 

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Читайте також:

Новина доповнюється

Реклама
Реклама
Реклама