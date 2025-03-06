Воздушная тревога на Киевщине поздно вечером во вторник 6 марта 2025 года — какая угроза

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Воздушную тревогу объявили в Киевской области сейчас, поздно вечером в четверг, 6 марта. Также красные на карте воздушных областей Черкасской и Запорожский районы Черкасской области и еще семь областей: Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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