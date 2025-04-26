Вечірня повітряна тривога на Київщині та ще в шістьох областях 26 квітня — яка загроза

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Повітряну тривогу оголосили зараз, пізно ввечері в суботу, 26 квітня, на Київщині. Також червоні на карті повітряних тривог ще шість областей.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу на Київщині ввечері 26 квітня

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 23:08. Повітряні Сили ЗС України зазначили, що БпЛА на Чернігівщині летять у напрямку Київської області. Також військові попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 26 квітня

Станом на 23:14 повітряна тривога, крім Київщини, триває в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Нагадаємо, уранці 26 квітня в Київській області лунали вибухи. ППО працювала по ворожих безпілотниках.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 26 квітня росіяни завдали удару по Кропивницькому. Унаслідок атаки зазнали руйнувань офісні будівлі та складські приміщення.