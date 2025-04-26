Вечірня повітряна тривога на Київщині та ще в шістьох областях 26 квітня — яка загроза

На Київщині та в низці інших областей тривога — яка небезпека
Повітряну тривогу оголосили зараз, пізно ввечері в суботу, 26 квітня, на Київщині. Також червоні на карті повітряних тривог ще шість областей.
Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.
Що відомо про повітряну тривогу на Київщині ввечері 26 квітня
Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 23:08. Повітряні Сили ЗС України зазначили, що БпЛА на Чернігівщині летять у напрямку Київської області. Також військові попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей.
Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 26 квітня
Станом на 23:14 повітряна тривога, крім Київщини, триває в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях.
Нагадаємо, уранці 26 квітня в Київській області лунали вибухи. ППО працювала по ворожих безпілотниках.
Також ми повідомляли, що в ніч проти 26 квітня росіяни завдали удару по Кропивницькому. Унаслідок атаки зазнали руйнувань офісні будівлі та складські приміщення.
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