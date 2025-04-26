У Київській області чутно вибухи, працює ППО

На Київщині пролунали вибухи
У Київській області вранці у суботу, 26 квітня, чутно вибухи. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих дронах.
Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.
Атака на Київщину 26 квітня
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні.
В ОВА закликали мешканців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші — не фіксувати та не публікувати роботу наших захисників.
Зазначимо, що станом на 9:20 повітряна тривога оголошена у Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Луганській, Донецькій областях та в Криму.
Нагадаємо, Росія завдала масованого удару по Києву 24 квітня, внаслідок чого загинули 12 людей.
За словами Президента України Володимира Зеленського, ворог вдарив по будинку в столиці ракетою північнокорейського виробництва.
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