У Київській області чутно вибухи, працює ППО

Дим у небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Київській області вранці у суботу, 26 квітня, чутно вибухи. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих дронах.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали мешканців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші — не фіксувати та не публікувати роботу наших захисників.

Скриншот допису ОВА

Зазначимо, що станом на 9:20 повітряна тривога оголошена у Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Луганській, Донецькій областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, Росія завдала масованого удару по Києву 24 квітня, внаслідок чого загинули 12 людей.

За словами Президента України Володимира Зеленського, ворог вдарив по будинку в столиці ракетою північнокорейського виробництва.