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На Київщині трапилась серйозна ДТП, є постраждалі

4 грудня 2023 12:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Київщині трапилась серйозна ДТП, є постраждалі
Наслідки ДТП на Київщині. Фото: t.me/policekyivregion
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На трасі Київ — Ковель 4 грудня трапилась серйозна ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждали троє пасажирок.

Про це повідомили в поліції Київської області

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Сьогодні вдень на трасі Київ — Ковель трапилась ДТП за участі вантажівки, легковика та автобуса. Правоохоронці розповіли, що подія сталася в районі 38-го кілометру автодороги.

  • Наслідки ДТП на Київщині. Фото: t.me/policekyivregion
  • Наслідки ДТП на Київщині. Фото: t.me/policekyivregion
  • Наслідки ДТП на Київщині. Фото: t.me/policekyivregion
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"Попередньо відомо, що 70-річний водій легковика з трьома пасажирками в салоні зупинився для повороту ліворуч. Слідом рухалася фура КАмАЗ, 59-річний водій якої не врахував безпечну швидкість та дистанцію і спричинив зіткнення", — йдеться у повідомленні. 

Внаслідок зіткнення легковика викинуло на зустрічну смугу, і він зіткнувся з маршрутним автобусом "Рута" під керуванням 47-річного водія. Внаслідок ДТП, постраждали троє пасажирок легкового авто  — 37, 27 та 26 років. Наразі їх усіх вже госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, увечері 1 грудня у Львівській області сталася ДТП за участі двох вантажівок та одного легкового автомобіля. Усі троє водіїв госпіталізовані до лікарні з тілесними ушкодженнями. 

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