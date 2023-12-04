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В Киевской области произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие

4 декабря 2023 12:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киевской области произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие
Последствия ДТП в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На трассе Киев — Ковель 4 декабря произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали три пассажирки.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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Сегодня днем на трассе Киев — Ковель произошло ДТП с участием грузовика, легковушки и автобуса. Правоохранители рассказали, что происшествие произошло в районе 38-го километра автодороги.

  • Последствия ДТП в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion
  • Последствия ДТП в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion
  • Последствия ДТП в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion
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"Предварительно известно, что 70-летний водитель легковушки с тремя пассажирками в салоне остановился для поворота налево. Следом двигалась фура КАмАЗ, 59-летний водитель которой не учел безопасную скорость и дистанцию", — говорится в сообщении.

В результате столкновения легковушку выбросило на встречную полосу, и она столкнулась с маршрутным автобусом "Рута" под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП пострадали три пассажирки легкового авто — 37, 27 и 26 лет. Сейчас они все уже госпитализированы в больницу.

Напомним, вечером 1 декабря во Львовской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля. Все трое водителей госпитализированы в больницу с телесными повреждениями.

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