ДТП в Обухові 10 травня — зіткнулися дві автівки

Смертельна ДТП в Обухові. Фото: Нацполіція

В Обухові Київської області пізно ввечері 10 травня трапилася смертельна аварія. На дорозі зіткнулися дві автівки.

Про це повідомили у поліції Київщини 11 травня.

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Смертельна ДТП в Обухові 10 травня

Правоохоронці розповіли, що аварія трапилася 10 травня о 22:40. З'ясувалося, що 25-річний водій автомобіля Mercedes, рухаючись вулицею Чумацький Шлях, неподалік кафе, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху. Там він зіткнувся з автомобілем Hyundai, яким керував 44-річний чоловік.

Від отриманих травм 20 та 26-річний пасажири автомобіля Mersedes загинули на місці події, а обох водіїв госпіталізували до лікарні.

Слідче управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Крім того, водіїв закликали неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, 8 травня на Сумщині зіткнулися дві вантажівки. На місці спалахнула сильна пожежа, також є постраждалі.

Крім того, 4 травня на Рівненщині автівка збила дружину військового. Вона отримала численні травми, але правоохоронці не визнають її потерпілою.