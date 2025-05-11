ДТП в Обухове 10 мая — столкнулись два автомобиля

Смертельное ДТП в Обухове. Фото: Нацполиция

В Обухове Киевской области поздно вечером 10 мая случилась смертельная авария. На дороге столкнулись две машины.

Об этом сообщили в полиции Киевской области 11 мая.

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Смертельное ДТП в Обухове 10 мая

Правоохранители рассказали, что авария случилась 10 мая в 22:40. Выяснилось, что 25-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Млечный Путь, недалеко от кафе, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с автомобилем Hyundai, которым управлял 44-летний мужчина.

От полученных травм, 20 и 26-летний пассажиры автомобиля Mersedes погибли на месте происшествия, а обоих водителей госпитализировали в больницу.

Следственное управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Кроме того, водителей призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, 8 мая на Сумщине столкнулись два грузовика. На месте вспыхнул сильный пожар, также есть пострадавшие.

Кроме того, 4 мая на Ровенщине автомобиль сбил жену военного. Она получила многочисленные травмы, но правоохранители не признают ее потерпевшей.