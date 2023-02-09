Розмінування на Київщині: лишилося розмінувати 5 тисяч гектар землі

На Київщині треба розмінувати ще 5 тисяч гектар землі — сапер
Перший етап розмінування в Київській області завершився і міста, звідки вигнали окупантів, повернулися до життя. Тепер сапери мають розмінувати поля та ліса, а це понад 5 тисяч гектар території.
Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів начальник управління реагування ГУ ДСНС у Київській області Анатолій Врублевський.
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Розмінування Київщини: 1 етап
"Всі населені пункти, які розташовані на території Київської області, вважаються розмінованими. Це був перший етап — обстеження і зачищення від вибухонебезпечних предметів самих населених пунктів, дороги між ними і об'єкти критичної інфраструктури", — сказав Врублевський.
За його словами, розмінування міст та сіл було виконано повністю. Сапери працювали 6 квітня до листопада 2022 року, поки дозволяли погодні умови. Розмінування Київщини завершилося на 70-80%.
Розмінування Київщини: 2 етап
"На другому етапі визначалися критичні ділянки, на які необхідно дуже багато часу. На території Київської області це 29 ділянок загальною площею 5 тисяч гектар. Там будуть продовжуватися роботи з суцільного розмінування. В основному це лісові господарства", — додав сапер.
Нагадаємо, нині триває розмінування Харківшини. За словами одного з військових, для саперів небезпечно довго працювати, оскільки око "замилюється" і можна не помітити "Лепесток" або розтяжку.