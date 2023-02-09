Разминирование в Киевской области: осталось разминировать 5 тысяч гектар земли

В Киевской области нужно разминировать еще 5 тысяч гектар земли — сапер
Первый этап разминирования в Киевской области завершился и города, откуда выгнали оккупантов, вернулись к жизни. Теперь саперы должны разминировать поля и леса, а это более 5 тысяч гектаров территории.
Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал начальник управления реагирования ГУ ГСЧС в Киевской области Анатолий Врублевский.
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Разминирование Киевской области: 1 этап
"Все населенные пункты, расположенные на территории Киевской области, считаются разминированными. Это был первый этап — обследование и зачистка от взрывоопасных предметов самих населенных пунктов, дороги между ними и объекты критической инфраструктуры", — сказал Врублевский.
По его словам, разминирование городов и деревень было выполнено полностью. Саперы работали 6 апреля до ноября 2022 года, пока разрешали погодные условия. Разминирование Киевской области завершилось на 70-80%.
Разминирование Киевщины: 2 этап
"На втором этапе определялись критические участки, на которые необходимо очень много времени. На территории Киевской области это 29 участков общей площадью 5 тысяч гектар. Там будут продолжаться работы по сплошному разминированию. В основном это лесные хозяйства", — добавил сапер.
Напомним, сейчас продолжается разминирование Харьковшины. По словам одного из военных, для саперов опасно долго работать, поскольку глаз "замыляется" и можно не заметить "Лепесток" или растяжку.