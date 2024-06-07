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На Київщині триває ліквідація пожежі — ДСНС показали наслідки обстрілу

7 червня 2024 11:55
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Київській області триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок ворожих обстрілів
Працівники ДСНС намагаються ліквідувати пожежу на Київщині. Фото: ДСНС
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Вночі, 7 травня, російські військові атакували Київську область, внаслідок обстрілів спалахнула пожежа на промисловому об'єкті. Рятувальники вже п'яту годину намагаються її ліквідувати.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у п'ятницю, 7 червня.

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На Київщині вночі 7 червня ворог влучив у промисловий об'єкт. Протягом чотирьох годин окупанти атакували регіон БпЛА та ракетами.  Наразі триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок ворожих обстрілів.

"На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, залучено робот для гасіння пожежі, пожежний потяг", – йдеться у повідомленні. 

На Київщині триває ліквідація пожежі — ДСНС показали наслідки обстрілу - фото 1
Ліквідація пожежі на промисловому об'єкті. Фото: ДСНС

Під час нічної тривоги 7 червня вибухи пролунали також у Хмельницькій області.

Ми писали, що у ніч проти 7 червня ворог завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації. Українським військовим вдалося збити п'ять ракет та 48 БпЛА із 53 запущених.

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