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В Киевской области продолжается ликвидация пожара — ГСЧС показали последствия обстрела

7 июня 2024 11:55
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Киевской области продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате вражеских обстрелов
Работники ГСЧС пытаются ликвидировать пожар в Киевской области. Фото: ГСЧС
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Ночью, 7 мая, российские военные атаковали Киевскую область , в результате обстрелов вспыхнул пожар на промышленном объекте. Спасатели уже пять часов пытаются ее ликвидировать.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в пятницу, 7 июня.

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В Киевской области ночью 7 июня враг попал в промышленный объект. В течение четырех часов оккупанты атаковали регион БпЛА и ракетами. В настоящее время продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате вражеских обстрелов.

"На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, привлечен робот для тушения пожара, пожарный поезд" , – говорится в сообщении.

В Киевской области продолжается ликвидация пожара — ГСЧС показали последствия обстрела - фото 1
Ликвидация пожара на промышленном объекте Фото: ГСЧС

Во время ночной тревоги 7 июня взрывы прогремели также в Хмельницкой области.

Мы писали, что в ночь на 7 июня враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины по стратегической авиации. Украинским военным удалось сбить пять ракет и 48 БПЛА из 53 запущенных.

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