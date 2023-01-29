На Київщині троє людей загинули від отруєння чадним газом через роботу генератора

На Київщині троє людей загинули від отруєння чадним газом: у гаражі працював генератор
У Київській області загинуло троє людей внаслідок отруєння чадним газом. Трагедія сталася через встановлення генератора у гаражі.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.
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Деталі
У приватному будинку в Княжичах без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку.
"За попередніми даними, трагедія сталась через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію. Наразі працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини інциденту", — повідомив Нєбитов у Telegram.
Він закликав усіх чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення.
Нагадаємо, в Одесі вщент згоріла квартира у багатоповерхівці. Причиною цього став генератор, який господарі використовували прямо у квартирі під час відключення світла.
Також ми розповідали, як правильно та безпечно користуватись генераторами.
Раніше у ДСНС повідомляли, як правильно встановити генератор, якщо на вулиці дощитиме.