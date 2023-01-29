В Киевской области три человека погибли от отравления угарным газом из-за работы генератора

В Киевской области три человека погибли от отравления угарным газом: в гараже работал генератор
В Киевской области погибли три человека в результате отравления угарным газом. Трагедия произошла из-за установки генератора в гараже.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.
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В частном доме в Княжичах без признаков жизни обнаружили 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летнюю женщину.
"По предварительным данным, трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию. В настоящее время работники Броварского управления полиции Киевской области устанавливают все обстоятельства инцидента", — сообщил Небытов в Telegram.
Он призвал всех четко следовать инструкциям по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания.
Напомним, в Одессе дотла сгорела квартира в многоэтажке. Причиной инцидента стал генератор, который хозяева использовали прямо в квартире при отключении света.
Также мы рассказывали, как правильно и безопасно пользоваться генераторами.
Ранее в ГСЧС сообщали, как правильно установить генератор, если на улице идет дождь.