В Киевской области три человека погибли от отравления угарным газом из-за работы генератора

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента

В Киевской области погибли три человека в результате отравления угарным газом. Трагедия произошла из-за установки генератора в гараже.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.

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В частном доме в Княжичах без признаков жизни обнаружили 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летнюю женщину.

"По предварительным данным, трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию. В настоящее время работники Броварского управления полиции Киевской области устанавливают все обстоятельства инцидента", — сообщил Небытов в Telegram.

Он призвал всех четко следовать инструкциям по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания.

Напомним, в Одессе дотла сгорела квартира в многоэтажке. Причиной инцидента стал генератор, который хозяева использовали прямо в квартире при отключении света.

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Ранее в ГСЧС сообщали, как правильно установить генератор, если на улице идет дождь.