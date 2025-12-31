На Київщині відновили світло й тепло після атак

Ремонт на ЛЕП. Фото ілюстративне: ДТЕК

У Київській області відновлюють електрику та теплопостачання після російських атак. За тиждень світло енергетика вдалося повернули сотням тисяч родин, а у Вишгороді електрику вдалося відновити повністю після кількох діб аварійних робіт.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

У Київській області повернули опалення та світло після обстрілів

Відомо, що у постраждалих громадах Обухівського району вже відновили теплопостачання. Також повністю заживлено Вишгород, де мешканці залишалися без світла майже 100 годин.

"Дякую енергетикам, рятувальникам і комунальникам, які працювали вдень і вночі, щоб якомога швидше повернути світло й тепло в оселі людей. Окрема подяка мешканцям громад — за витримку, єдність і взаємодопомогу", — прокоментував Микола Калашник.

За його словами, протягом тижня аварійні бригади енергетиків відновили електропостачання для 356 500 родин у 46 населених пунктах на Київщині. Проблеми з електропостачанням виникли від ворожих ударів.

Попри це, досі роботи тривають у районах з найбільш складними ушкодженнями. На лівобережжі області тимчасово застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Калашник наголосив, що вся критична інфраструктура регіону працює. Забезпечено водопостачання, водовідведення та теплоносій, функціонують пункти незламності для населення.

Нагадаємо, у Держенергонагляді відповіли, чи вимикатимуть світло у новорічну ніч.

Також експерт пояснив, за яких умов в Україні можуть скоротити графіки відключення світла.