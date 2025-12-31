Видео
Україна
Главная Киев На Киевщине включили электричество после 100-часового блэкаута

На Киевщине включили электричество после 100-часового блэкаута

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 07:51
На Киевщине восстановили свет и тепло после атак
Ремонт на ЛЭП. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Киевской области восстанавливают электричество и теплоснабжение после российских атак. За неделю свет энергетика удалось вернули сотням тысяч семей, а в Вышгороде электричество удалось восстановить полностью после нескольких суток аварийных работ.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.

Читайте также:

В Киевской области вернули отопление и свет после обстрелов

Известно, что в пострадавших общинах Обуховского района уже восстановили теплоснабжение. Также полностью оживлен Вышгород, где жители оставались без света почти 100 часов.

"Спасибо энергетикам, спасателям и коммунальщикам, которые работали днем и ночью, чтобы как можно скорее вернуть свет и тепло в дома людей. Отдельная благодарность жителям громад — за выдержку, единство и взаимопомощь", — прокомментировал Николай Калашник.

По его словам, в течение недели аварийные бригады энергетиков восстановили электроснабжение для 356 500 семей в 46 населенных пунктах Киевской области. Проблемы с электроснабжением возникли от вражеских ударов.

Несмотря на это, до сих пор работы продолжаются в районах с наиболее сложными повреждениями. На левобережье области временно применяются экстренные отключения электроэнергии.

Калашник отметил, что вся критическая инфраструктура региона работает. Обеспечено водоснабжение, водоотведение и теплоноситель, функционируют пункты несокрушимости для населения.

Напомним, в Госэнергонадзоре ответили, будут ли выключать свет в новогоднюю ночь.

Также эксперт объяснил, при каких условиях в Украине могут сократить графики отключения света.

электроэнергия Киевская область обстрелы теплоснабжение отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
