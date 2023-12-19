На Київщині в лікарні побили 20-річного ветерана ЗСУ — деталі
Олексій Іванін — 20-річний військовий, який пішов на фронт 2021 року і повернувся з гострим тривожно-депресивним розладом. На початку грудня у нього трапився черговий напад тривожності і він викликав швидку, яка приїхала на виклик лише після п'ятого дзвінка. Однак у лікарні військовому зовсім не допомогли, а навпаки — побили охоронці медзакладу.
Подробиці історії військового повідомляє 24 канал.
Що трапилось у лікарні
Військовий розповів, що вночі 4 грудня у нього стався приступ тривожності і він вирішив викликати швидку. Однак медики не поспішали і приїхали лише після п'ятого дзвінка. На той час, перебуваючи в безпорадному стані, Олексій Іванін завдав собі ножового поранення.
"Я в неконтрольованому стані покалічив себе, мав різану рану на руці. Швидка приїхала разом з поліцією, оскільки кваліфікувала це як спробу суїциду. Правоохоронці сказали, що не будуть нічого оформляти… Ну, ситуація і так зрозуміла", — розповідає військовий журналістам.
Швидка забрала його до Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району, що в місті Боярці. По дорозі до медзакладу навіть не дали Олексію Іваніну навіть заспокійливого і весь час їхали мовчки. Проте навіть у лікарні не поспішали надати допомогу ветерану. Коли військовий все більше напружився, він запитав, чи можна йому вийти на вулицю, аби запалити цигарку, однак лікарі гостро сприйняли це запитання.
"Ти сюди приїхав курити чи лікуватися? — каже до мене фельдшер у наглому тоні. Я відповідаю: ну добре, зараз зайду", — каже військовий.
Після цього він ще довго сидів та чекав, поки до нього хтось підійде, але цього не сталось і хлопець сам вирішив підійти до приймального посту з охоронцями, аби уточнити, коли ж йому мають надати допомогу.
"Я не спав всю ніч, я вже просто був у таком підвішеному стані. Пояснюю їм цю ситуацію, на що мені починають відповідати в грубій формі. Три охоронці кажуть мені, що, мовляв, "ми всі тут такі контужені, всі тут воювали, так що не треба нам тут брехати", — переповідає слова охоронців Олексій Іванін.
Далі конфлікт з боку охоронців почав набирати обертів і дійшло до того, що три охоронці заламали руки військовому, почали заливати очі з газового балончика та бити палицями.
Хлопець просив охоронців про помилування, перепрошував та благав відпустити, але охоронці закували його в наручники та поставила на коліна. Лише через декілька хвилин його відпустили. Лише під ранок, вмивши обличчя, з численними травмами за свій кошт добирався додому громадським транспортом.
Що кажуть у лікарні
У коментарі журналістам у лікарні заявили, що за цим фактом розпочали розслідування; була проведена консультація з юристами, аби вирішити, що робити далі. Окрім того, встановили осіб охоронців, які були на зміні в ніч з 3 на 4 грудня, адже діяльність з охорони медзакладу здійснює ПП "Вовк" на основі договору.
"Згідно з поясненнями працівників ПП "Вовк", невідома особа почала бити охоронців. Вони оперативно зреагували та припинили дії нападника, після чого він перепросив та пішов у невідомому напрямку", — йдеться у документі від лікарні.
Нагадаємо, 1 грудня на Івано-Франківщині у Тлумачі на вулиці Макухи стався конфлікт між двома водіями. Один із водіїв був напідпитку та побив військового.
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