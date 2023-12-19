На Київщині в лікарні побили 20-річного ветерана ЗСУ — деталі

Центральна лікарня в Боярці. Фото: google

Олексій Іванін — 20-річний військовий, який пішов на фронт 2021 року і повернувся з гострим тривожно-депресивним розладом. На початку грудня у нього трапився черговий напад тривожності і він викликав швидку, яка приїхала на виклик лише після п'ятого дзвінка. Однак у лікарні військовому зовсім не допомогли, а навпаки — побили охоронці медзакладу.

Подробиці історії військового повідомляє 24 канал.

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Що трапилось у лікарні

Військовий розповів, що вночі 4 грудня у нього стався приступ тривожності і він вирішив викликати швидку. Однак медики не поспішали і приїхали лише після п'ятого дзвінка. На той час, перебуваючи в безпорадному стані, Олексій Іванін завдав собі ножового поранення.

"Я в неконтрольованому стані покалічив себе, мав різану рану на руці. Швидка приїхала разом з поліцією, оскільки кваліфікувала це як спробу суїциду. Правоохоронці сказали, що не будуть нічого оформляти… Ну, ситуація і так зрозуміла", — розповідає військовий журналістам.

Швидка забрала його до Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району, що в місті Боярці. По дорозі до медзакладу навіть не дали Олексію Іваніну навіть заспокійливого і весь час їхали мовчки. Проте навіть у лікарні не поспішали надати допомогу ветерану. Коли військовий все більше напружився, він запитав, чи можна йому вийти на вулицю, аби запалити цигарку, однак лікарі гостро сприйняли це запитання.

Центральна лікарня в Боярці. Фото: google

"Ти сюди приїхав курити чи лікуватися? — каже до мене фельдшер у наглому тоні. Я відповідаю: ну добре, зараз зайду", — каже військовий.

Після цього він ще довго сидів та чекав, поки до нього хтось підійде, але цього не сталось і хлопець сам вирішив підійти до приймального посту з охоронцями, аби уточнити, коли ж йому мають надати допомогу.

"Я не спав всю ніч, я вже просто був у таком підвішеному стані. Пояснюю їм цю ситуацію, на що мені починають відповідати в грубій формі. Три охоронці кажуть мені, що, мовляв, "ми всі тут такі контужені, всі тут воювали, так що не треба нам тут брехати", — переповідає слова охоронців Олексій Іванін.

Далі конфлікт з боку охоронців почав набирати обертів і дійшло до того, що три охоронці заламали руки військовому, почали заливати очі з газового балончика та бити палицями.

Наслідки побоїв охоронців. Фото: надане 24 каналу

Хлопець просив охоронців про помилування, перепрошував та благав відпустити, але охоронці закували його в наручники та поставила на коліна. Лише через декілька хвилин його відпустили. Лише під ранок, вмивши обличчя, з численними травмами за свій кошт добирався додому громадським транспортом.

Що кажуть у лікарні

У коментарі журналістам у лікарні заявили, що за цим фактом розпочали розслідування; була проведена консультація з юристами, аби вирішити, що робити далі. Окрім того, встановили осіб охоронців, які були на зміні в ніч з 3 на 4 грудня, адже діяльність з охорони медзакладу здійснює ПП "Вовк" на основі договору.

"Згідно з поясненнями працівників ПП "Вовк", невідома особа почала бити охоронців. Вони оперативно зреагували та припинили дії нападника, після чого він перепросив та пішов у невідомому напрямку", — йдеться у документі від лікарні.

Нагадаємо, 1 грудня на Івано-Франківщині у Тлумачі на вулиці Макухи стався конфлікт між двома водіями. Один із водіїв був напідпитку та побив військового.