В Киевской области в больнице избили 20-летнего ветерана ВСУ — детали
Алексей Иванин — 20-летний военный, ушедший на фронт 2021 года и вернувшийся с острым тревожно-депрессивным расстройством. В начале декабря у него случился очередной приступ тревожности и он вызвал скорую, которая приехала на вызов только после пятого звонка. Однако в больнице военному совсем не помогли, а наоборот — избили охранники медучреждения.
Подробности истории военного сообщает 24 канал.
Что случилось в больнице
Военный рассказал, что ночью 4 декабря у него случился приступ тревожности и он решил вызвать скорую. Однако медики не торопились и приехали только после пятого звонка. К тому времени, находясь в беспомощном состоянии Алексей Иванин нанес себе ножевое ранение.
"Я в неконтролируемом состоянии покалечил себя, имел резаную рану на руке. Скорая приехала вместе с полицией, поскольку квалифицировала это как попытку суицида. Правоохранители сказали, что не будут ничего оформлять… Ну, ситуация и так ясна", — рассказывает военный журналистам.
"Скорая" забрала его в Центральную районную больницу Киево-Святошинского района Боярки. По дороге в медучреждение даже не дали Алексею Иванине даже успокаивающего и все время ехали молча. Однако даже в больнице не спешили оказать помощь ветерану. Когда военный все больше напрягся, он спросил, можно ли ему выйти на улицу, чтобы закурить сигарету, однако врачи остро восприняли этот вопрос.
"Ты сюда приехал курить или лечиться? — говорит мне фельдшер в наглом тоне. Я отвечаю: ну хорошо, сейчас зайду", — говорит военный.
После этого он еще долго сидел и ждал пока к нему кто-то подойдет, но этого не случилось и парень сам решил подойти к приемному посту с охранниками, чтобы уточнить, когда ему должны оказать помощь.
"Я не спал всю ночь, я уже просто был в таком подвешенном состоянии. Объясняю им эту ситуацию, на что мне начинают отвечать в грубой форме. Три охранника говорят мне, что, мол, "мы все здесь такие контуженные, все здесь воевали, так что не надо нам здесь врать"", — пересказывает слова охранников Алексей Иванин.
Дальше конфликт со стороны охранников начал набирать обороты и дошло до того, что три охранника заломили руки военному, начали заливать глаза из газового баллончика и бить палками.
Парень просил охранников о помиловании, извинялся и умолял отпустить, но охранники заковали его в наручники и поставила на колени. Только через несколько минут его отпустили. Лишь под утро, умыв лицо, с многочисленными травмами за свой счет добирался домой общественным транспортом.
Что говорят в больнице
В комментарии журналистам в больнице заявили, что по этому факту приступили к расследованию; была проведена консультация с юристами, чтобы решить, что делать дальше. Кроме того, установили лиц охранников, которые были на смене в ночь с 3 на 4 декабря, ведь деятельность по охране медучреждения осуществляет ЧП "Волк" на основе договора.
"Согласно объяснениям работников ЧП "Волк", неизвестный начал избивать охранников. Они оперативно среагировали и прекратили действия нападающего, после чего он извинился и ушел в неизвестном направлении", — говорится в документе от больницы.
Напомним, 1 декабря в Ивано-Франковской области в Тлумаче на улице Жмыхи произошел конфликт между двумя водителями. Один из водителей был под хмельком и избил военного.
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