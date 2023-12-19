В Киевской области в больнице избили 20-летнего ветерана ВСУ — детали

Центральная больница в Боярке. Фото: google

Алексей Иванин — 20-летний военный, ушедший на фронт 2021 года и вернувшийся с острым тревожно-депрессивным расстройством. В начале декабря у него случился очередной приступ тревожности и он вызвал скорую, которая приехала на вызов только после пятого звонка. Однако в больнице военному совсем не помогли, а наоборот — избили охранники медучреждения.

Подробности истории военного сообщает 24 канал.

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Что случилось в больнице

Военный рассказал, что ночью 4 декабря у него случился приступ тревожности и он решил вызвать скорую. Однако медики не торопились и приехали только после пятого звонка. К тому времени, находясь в беспомощном состоянии Алексей Иванин нанес себе ножевое ранение.

"Я в неконтролируемом состоянии покалечил себя, имел резаную рану на руке. Скорая приехала вместе с полицией, поскольку квалифицировала это как попытку суицида. Правоохранители сказали, что не будут ничего оформлять… Ну, ситуация и так ясна", — рассказывает военный журналистам.

"Скорая" забрала его в Центральную районную больницу Киево-Святошинского района Боярки. По дороге в медучреждение даже не дали Алексею Иванине даже успокаивающего и все время ехали молча. Однако даже в больнице не спешили оказать помощь ветерану. Когда военный все больше напрягся, он спросил, можно ли ему выйти на улицу, чтобы закурить сигарету, однако врачи остро восприняли этот вопрос.

Центральная больница в Боярке. Фото: google

"Ты сюда приехал курить или лечиться? — говорит мне фельдшер в наглом тоне. Я отвечаю: ну хорошо, сейчас зайду", — говорит военный.

После этого он еще долго сидел и ждал пока к нему кто-то подойдет, но этого не случилось и парень сам решил подойти к приемному посту с охранниками, чтобы уточнить, когда ему должны оказать помощь.

"Я не спал всю ночь, я уже просто был в таком подвешенном состоянии. Объясняю им эту ситуацию, на что мне начинают отвечать в грубой форме. Три охранника говорят мне, что, мол, "мы все здесь такие контуженные, все здесь воевали, так что не надо нам здесь врать"", — пересказывает слова охранников Алексей Иванин.

Дальше конфликт со стороны охранников начал набирать обороты и дошло до того, что три охранника заломили руки военному, начали заливать глаза из газового баллончика и бить палками.

Последствия побоев телохранителей. Фото: предоставлено 24 канала

Парень просил охранников о помиловании, извинялся и умолял отпустить, но охранники заковали его в наручники и поставила на колени. Только через несколько минут его отпустили. Лишь под утро, умыв лицо, с многочисленными травмами за свой счет добирался домой общественным транспортом.

Что говорят в больнице

В комментарии журналистам в больнице заявили, что по этому факту приступили к расследованию; была проведена консультация с юристами, чтобы решить, что делать дальше. Кроме того, установили лиц охранников, которые были на смене в ночь с 3 на 4 декабря, ведь деятельность по охране медучреждения осуществляет ЧП "Волк" на основе договора.

"Согласно объяснениям работников ЧП "Волк", неизвестный начал избивать охранников. Они оперативно среагировали и прекратили действия нападающего, после чего он извинился и ушел в неизвестном направлении", — говорится в документе от больницы.

Напомним, 1 декабря в Ивано-Франковской области в Тлумаче на улице Жмыхи произошел конфликт между двумя водителями. Один из водителей был под хмельком и избил военного.