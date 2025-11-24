Відео
Головна Київ На Київщині вдарять заморозки — попередження синоптиків на завтра

На Київщині вдарять заморозки — попередження синоптиків на завтра

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 19:18
Оновлено: 19:18
Погода на Київщині завтра здивує — прогноз синоптиків
Жінка з парасолею на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На території Києва та області погода 25 листопада буде спокійною, адже синоптики не прогнозують опадів протягом доби. Температурні показники залишаться помірними для кінця листопада, а вітер буде досить відчутним.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр у понеділок, 24 листопада.

Читайте також:

Прогноз погоди на 25 листопада

За даними синоптиків, у Києві та на Київщині 25 листопада очікується переважно хмарна погода з окремими проясненнями, при цьому опадів не прогнозується. Вітер матиме південно-східний напрямок зі швидкістю 7–12 м/с, що зумовить відчутні пориви. Температура повітря в області вночі коливатиметься від +3 до –2 °С, а вдень становитиме +3...+8 °С.

Синоптики попередили киян про різку зміну погодних умов - фото 1
Допис Укргідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

У Києві синоптична ситуація буде подібною: нічні значення триматимуться на рівні 0...+2 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6...+8 °С. Очікується, що погода залишатиметься стабільною, без істотних змін протягом доби. 

Нагадаємо, що вже в грудні синоптики прогнозують суттєве погіршення погоди — очікуються рясні опади у вигляді мокрого снігу та різке зниження температури до –6...–7 °C.

Раніше ми також інформували, що під час новорічних свят в Україні прогнозується помітне похолодання, хоча надто сильних морозів чекати не варто.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
