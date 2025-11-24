Видео
Україна
Видео

На Киевщине ударят заморозки — прогноз синоптиков на завтра

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 19:18
обновлено: 19:18
Погода на Киевщине завтра удивит - прогноз синоптиков
Женщина с зонтом на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На территории Киева и области погода 25 ноября будет спокойной, ведь синоптики не прогнозируют осадков в течение суток. Температурные показатели останутся умеренными для конца ноября, а ветер будет достаточно ощутимым.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр в понедельник, 24 ноября.

Читайте также:

Прогноз погоды на 25 ноября

По данным синоптиков, в Киеве и Киевской области 25 ноября ожидается преимущественно облачная погода с отдельными прояснениями, при этом осадков не прогнозируется. Ветер будет иметь юго-восточное направление со скоростью 7-12 м/с, что обусловит ощутимые порывы. Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +3 до -2 °С, а днем составит +3...+8 °С.

Синоптики попередили киян про різку зміну погодних умов - фото 1
Сообщение Укргидрометцентра в Telegram. Фото: скриншот

В Киеве синоптическая ситуация будет подобной: ночные значения будут держаться на уровне 0...+2 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +6...+8 °С. Ожидается, что погода будет оставаться стабильной, без существенных изменений в течение суток.

Напомним, что уже в декабре синоптики прогнозируют существенное ухудшение погоды — ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и резкое снижение температуры до -6...-7 °C.

Ранее мы также информировали, что во время новогодних праздников в Украине прогнозируется заметное похолодание, хотя слишком сильных морозов ждать не стоит.

