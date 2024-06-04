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На Київщині відбудуться військові навчання — про що попереджають у ЗСУ

4 червня 2024 21:51
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Києві та області протягом тижня триватимуть військові навчання
Навчання ЗСУ. Фото: Aрмія.Inform
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

На Київщині з 5 по 13 червня відбудуться командно-штабні навчання військових. Мешканців регіону просять зберігати спокій, адже через проведення навчань будуть здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки.

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у вівторок, 4 червня.

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У період з 5 по 13 червня у Києві та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами (підрозділами) угруповання сил і засобів оборони столиці.

"У ході навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів", — йдеться у повідомленні.

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Навчання військових на Київщині. Фото: Командувач Сухопутних військ ЗСУ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ зауважив, що навчання ЗСУ зосереджені на відпрацюванні оборонних дій проти масштабного наступу та диверсій з боку противника.

Також він попередив, що через проведення навчань будуть здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Тому мешканців Києва та області просять зберігати спокій і нагадують про заборону фотографувати чи знімати пересування наших військ.

Нагадаємо, українські захисники у рамках багатонаціональної навчальної операції "Інтерфлекс" проходять базову загальновійськову підготовку за кордоном. Вони навчаються під керівництвом інструкторів з Великої Британії, Естонії та інших країн-партнерів.

Також французькі військові продовжують навчати українських льотчиків на винищувачах F-16. Також військові проводять підготовку артилеристів. 

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