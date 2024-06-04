В Киеве и области в течение недели будут продолжаться военные учения

Обучение ВСУ. Фото: Армия.Info

В Киевской области с 5 по 13 июня состоятся командно-штабные учения военных. Жителей региона просят сохранять спокойствие, ведь в связи с проведением учеб будут осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники.

Об этом сообщил Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк во вторник, 4 июня.

Читайте также:

Военные учения в Киеве и области

В период с 5 по 13 июня в Киеве и области будут проведены командно-штабные учения с воинскими частями (подразделениями) группировки сил и средств обороны столицы.

"В ходе учений состоятся практические действия по привлечению личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений", — говорится в сообщении.

Обучение военных в Киевской области. Фото: Командующий Сухопутными войсками ВСУ

Командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что учения ВСУ сосредоточены на отработке оборонных действий против масштабного наступления и диверсий со стороны противника.

Также он предупредил, что в связи с проведением учеб будут осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники. Потому жителей Киева и области просят сохранять спокойствие и напоминают о запрете фотографировать или снимать передвижения наших войск.

Напомним, украинские защитники в рамках многонациональной учебной операции "Интерфлекс" проходят базовую общевойсковую подготовку за границей. Они учатся под руководством инструкторов из Великобритании, Эстонии и других стран-партнеров.

Также французские военные продолжают обучать украинских лётчиков на истребителях F-16. Также военные проводят подготовку артиллеристов.