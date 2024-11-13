В Обухові з'явився реабілітаційний модуль - для кого призначений

На Київщині відкрили реабілітаційний модуль — фото
У місті Обухів Київської області відкрили мобільний реабілітаційний модуль. Там, зокрема, супроводжуватимуть людей після протезування.
Про це повідомив бойовий медик 114-ї бригади у коментарі для Новини.LIVE у середу, 13 листопада.
Реабілітаційний центр
Реабілітаційний центр спроєктували, як простір для фізичної та психологічної реабілітації людей.
За словами бойового медика, модуль доступний як для військових, так і для цивільного населення.
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Реабілітаційний центр. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Реабілітаційний центр. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Реабілітаційний центр. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Відкриття реабілітаційного центру. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Лікарі в реабілітаційному центрі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Там будуть надавати допомогу у відновлення людям, зокрема, після операцій. Також супроводжуватимуть протезування й надаватимуть психологічну допомогу.
Нагадаємо, MK Foundation передав реанімобілі науковому центру імені Шалімова.
Також в Україні підвищили граничні ціни на високофункціональні протези для військових. Це рішення стосується протезів саме для нижніх кінцівок.
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