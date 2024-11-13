В Обухове появился реабилитационный модуль – для кого предназначен

На Киевщине открыли реабилитационный модуль — фото
В городе Обухов в Киевской области открыли мобильный реабилитационный модуль. Там, в частности, будут сопровождать людей после протезирования.
Об этом сообщил боевой медик 114-й бригады в комментарии для Новини.LIVE в среду, 13 ноября.
Реабилитационный центр
Реабилитационный центр был спроектирован как пространство для физической и психологической реабилитации людей.
По словам боевого медика, модуль доступен как для военных, так и гражданского населения.
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Реабилитационный центр. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Реабилитационный центр. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Реабилитационный центр. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Открытие реабилитационного центра. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Врачи в реабилитационном центре. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Там будут оказывать помощь в восстановлении людям, в частности после операций. Также будут сопровождать протезирование и оказывать психологическую помощь.
Напомним, MK Foundation передал реанимобили научному центру имени Шалимова.
Также в Украине повысили предельные цены на высокофункциональные протезы для военных. Это решение касается протезов именно для нижних конечностей.
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