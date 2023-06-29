На Київщині відкрили ще один McDonald's

McDonald's у Крюківщині. Фото: пресслужба компанії

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відкрила новий заклад на Київщині, а саме у селі Крюківщина. Адреса ресторану — вулиця Богуна Івана, 2.

Про це повідомляє пресслужба компанії та видання "RAU".

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Будівництво закладу

"Будівництво закладу було розпочате ще у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення проєкт був відкладений, а з відновленням роботи ресторанів його поновили. Із відкриттям кожного ресторану компанія повертає українцям улюблені страви та звичний сервіс, підтримує місцеві громади та надає більше можливостей для працевлаштування. Наразі в Україні працює 91 ресторан McDonald’s", — йдеться у повідомленні.

Ресторан має 135 місць для гостей всередині приміщення та 106 на вуличній терасі. Також в закладі є 10 терміналі для самообслуговування. Спочатку заклад буде працювати на видачу страв у ресторані, послуга McDelivery стане доступною в найближчий час.

Як працюватиме новий McDonald’s

Ресторан буде працювати з 08:00 до 21:00 із дотриманням правил безпеки.

"Ресторани закриваються під час повітряної тривоги і відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування", — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, 1 червня, McDonald's відновив свою роботу ще в двох українських містах — у Чернігові та Кривому Розі. Як зазначають у пресслужбі, заклади розташовані в центральних районах міст.