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В Киевской области открыли еще один McDonald's

29 июня 2023 17:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киевской области открыли еще один McDonald's
McDonald's в Крюковщине. Фото: пресс-служба компании
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла новое заведение в Киевской области, а именно в селе Крюковщина. Адрес ресторана — улица Богуна Ивана, 2.

Об этом сообщает пресс-служба компании и сайт "RAU".

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Строительство заведения

"Строительство заведения было начато еще в 2021 году. Из-за полномасштабного вторжения проект был отложен, а с возобновлением работы ресторанов его возобновили. С открытием каждого ресторана компания возвращает украинцам любимые блюда и привычный сервис, поддерживает местные общины и предоставляет больше возможностей для трудоустройства. В Украине работает 91 ресторан McDonald's", — говорится в сообщении.

Ресторан имеет 135 мест для гостей внутри помещения и 106 на уличной террасе. Также в заведении есть 10 терминалов для самообслуживания. Сначала заведение будет работать на выдачу блюд в ресторане, услуга McDelivery станет доступна в ближайшее время.

Как будет работать новый McDonald's

Ресторан будет работать с 08:00 до 21:00 с соблюдением правил безопасности.

"Рестораны закрываются во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены", — отметили в пресс-службе.

Напомним, 1 июня McDonald's возобновил свою работу еще в двух украинских городах — в Чернигове и Кривом Роге. Как отмечают в пресс-службе, заведения расположены в центральных районах городов.

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