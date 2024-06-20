Коли енергетики Київщини повернуть світло після нічного обстрілу — прогноз ДТЕК

На Київщині відновлюють енергопостачання після обстрілів — які строки назвали в ДТЕК
На Київщині тривають ремонтні роботи на пошкоджених під час нічного обстрілу електромережах. У ДТЕК назвали орієнтовний строк повернення світла в домівки жителів — кінець дня.
Про це повідомляє пресслужба Групи ДТЕК у Telegram у четвер, 20 червня.
В якому районі пошкоджені енергомережі
Під час ранкової атаки було пошкоджено високовольтні електромережі Броварського району.
"Вже о пʼятій ранку енергетикам вдалося підключити близько 5250 будинків за резервними джерелами живлення", — йдеться в повідомленні.
Ліквідація наслідків обстрілу триває. У ДТЕК сподіваються, що повернути світло на Київщині вдасться до кінця дня.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на теплоелектростанцію ДТЕК 20 червня троє енергетиків зазнали поранень, також серйозно пошкоджено обладнання станції.
Цієї ж ночі під обстрілом перебувала Дніпропетровська область: Росія завдала масованого удару по обʼєктах цивільної енергетичної інфраструктури.
Як ми повідомляли раніше, в Одеській області протягом доби триватимуть стабілізаційні відключення світла. Також енергетики проводять ремонтні роботи на мережах.
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