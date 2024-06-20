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На Київщині відновлюють енергопостачання після обстрілів — які строки назвали в ДТЕК

20 червня 2024 10:55
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Коли енергетики Київщини повернуть світло після нічного обстрілу — прогноз ДТЕК
Ремонт енергомереж. Фото ілюстративне: Telegram-канал Групи ДТЕК
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

На Київщині тривають ремонтні роботи на пошкоджених під час нічного обстрілу електромережах. У ДТЕК назвали орієнтовний строк повернення світла в домівки жителів — кінець дня.

Про це повідомляє пресслужба Групи ДТЕК у Telegram у четвер, 20 червня. 

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Під час ранкової атаки було пошкоджено високовольтні електромережі Броварського району. 

"Вже о пʼятій ранку енергетикам вдалося підключити близько 5250 будинків за резервними джерелами живлення", — йдеться в повідомленні. 

Ліквідація наслідків обстрілу триває. У ДТЕК сподіваються, що повернути світло на Київщині вдасться до кінця дня.

На Київщині відновлюють енергопостачання після обстрілів — які строки назвали в ДТЕК - фото 1
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на теплоелектростанцію ДТЕК 20 червня троє енергетиків зазнали поранень, також серйозно пошкоджено обладнання станції.

Цієї ж ночі під обстрілом перебувала Дніпропетровська область: Росія завдала масованого удару по обʼєктах цивільної енергетичної інфраструктури. 

Як ми повідомляли раніше, в Одеській області протягом доби триватимуть стабілізаційні відключення світла. Також енергетики проводять ремонтні роботи на мережах

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