Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области возобновляют энергоснабжение после обстрелов — какие сроки назвали в ДТЭК arrow

В Киевской области возобновляют энергоснабжение после обстрелов — какие сроки назвали в ДТЭК

20 июня 2024 10:55
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Когда энергетики Киевщины вернут свет после ночных обстрелов — прогноз ДТЭК
Ремонт энергосетей. Фото иллюстративное: Telegram-канал Группы ДТЭК
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Киевской области продолжаются ремонтные работы на поврежденных во время ночного обстрела электросетях. В ДТЭК назвали ориентировочный срок возвращения света в дома жителей — конец дня.

Об этом сообщает пресс-служба Группы ДТЭК в Telegram в четверг, 20 июня.

Читайте также:

В каком районе повреждены энергосети

Во время утренней атаки были повреждены высоковольтные электросети Броварского района. 

"Уже в пять утра энергетикам удалось подключить около 5250 домов по резервным источникам питания", — говорится в сообщении. 

Ликвидация последствий обстрела продолжается. В ДТЭК надеются, что вернуть свет на Киевщине удастся до конца дня.

В Киевской области возобновляют энергоснабжение после обстрелов — какие сроки назвали в ДТЭК - фото 1
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, в результате ночной атаки на теплоэлектростанцию ДТЭК 20 июня трое энергетиков получили ранения, также серьезно повреждено оборудование станции.

Этой же ночью под обстрелом находилась Днепропетровская область: Россия нанесла массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры.

Как мы сообщали ранее, в Одесской области в течение суток будут продолжаться стабилизационные отключения света. Также энергетики проводят ремонтные работы на сетях.

Киев
ремонт
Киевская область
обстрелы
ДТЭК
энергетика
отключения света
свет
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности