Когда энергетики Киевщины вернут свет после ночных обстрелов — прогноз ДТЭК

Ремонт энергосетей. Фото иллюстративное: Telegram-канал Группы ДТЭК

В Киевской области продолжаются ремонтные работы на поврежденных во время ночного обстрела электросетях. В ДТЭК назвали ориентировочный срок возвращения света в дома жителей — конец дня.

Об этом сообщает пресс-служба Группы ДТЭК в Telegram в четверг, 20 июня.

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Во время утренней атаки были повреждены высоковольтные электросети Броварского района.

"Уже в пять утра энергетикам удалось подключить около 5250 домов по резервным источникам питания", — говорится в сообщении.

Ликвидация последствий обстрела продолжается. В ДТЭК надеются, что вернуть свет на Киевщине удастся до конца дня.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, в результате ночной атаки на теплоэлектростанцию ДТЭК 20 июня трое энергетиков получили ранения, также серьезно повреждено оборудование станции.

Этой же ночью под обстрелом находилась Днепропетровская область: Россия нанесла массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры.

Как мы сообщали ранее, в Одесской области в течение суток будут продолжаться стабилизационные отключения света. Также энергетики проводят ремонтные работы на сетях.