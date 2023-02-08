На Київщині відновлюють інфраструктуру, постраждалу під час ракетного удару 26 січня

На Київщині відновлюють інфраструктуру, постраждалу під час січневого обстрілу
У Київській області продовжують ремонтувати житлові будинки та інші об’єкти, які постраждали внаслідок атаки росіян 26 січня. У одному з населених пунктів відновлення планують завершити до 15 лютого.
Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
-
Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт
-
Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян
-
Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці
-
Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі
-
Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі
-
Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція
-
Скільки років треба на повне розмінування Київщини — відповідь сапера
-
Литва припускає, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться наприкінці 2023 року
-
У Києві орендувати житло стало дорожче: які зараз ціни
-
Швидше до пацієнтів: одеська мобільна служба паліативної допомоги отримала нове авто
Відновлення інфраструктури
Заступник голови Київської ОВА Микола Бойко зазначив, що в столичному регіоні відновлюють інфраструктуру, пошкоджену під час чергової повітряної атаки російських окупантів 26 січня. Тоді вибуховою хвилею було пошкоджено понад 30 приватних житлових будинків.
Станом на цю хвилину у дев’яти будинках уже замінили усі пошкоджені двері й вікна. В цілому було змонтовано близько 100 віконних конструкцій.
У трьох будинках повністю відновили покрівлю.
Закінчити ремонт за тиждень
Поточні ремонтні роботи на будинках, які не вимагають серйозного ремонту, планують закінчити уже до 15 лютого.
Разом з тим, сім будинків потребують капітального ремонту, а дві будівлі уже неможливо відремонтувати, вони будуть демонтовані.
Нагадаємо, що 26 січня вранці в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Згодом у небі над країною з'явилися російські ракети.
Вибухи чули у різних населених пунктах України, зокрема, у Вінницькій та Одеській областях. Крім того, були зафіксовані "прильоти" у Києві.
Згодом мер столиці додав, що в результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики.
За словами нардепа Олексія Гончаренка, удар по Києву міг бути завданий балістичною ракетою.
Фото: пресслужба КОВА