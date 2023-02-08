На Київщині відновлюють інфраструктуру, постраждалу під час ракетного удару 26 січня

Із 30 пошкоджених внаслідок повітряної атаки будинків відновили уже дев’ять

У Київській області продовжують ремонтувати житлові будинки та інші об’єкти, які постраждали внаслідок атаки росіян 26 січня. У одному з населених пунктів відновлення планують завершити до 15 лютого.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Відновлення інфраструктури

Заступник голови Київської ОВА Микола Бойко зазначив, що в столичному регіоні відновлюють інфраструктуру, пошкоджену під час чергової повітряної атаки російських окупантів 26 січня. Тоді вибуховою хвилею було пошкоджено понад 30 приватних житлових будинків.

Станом на цю хвилину у дев’яти будинках уже замінили усі пошкоджені двері й вікна. В цілому було змонтовано близько 100 віконних конструкцій.

У трьох будинках повністю відновили покрівлю.

Закінчити ремонт за тиждень

Поточні ремонтні роботи на будинках, які не вимагають серйозного ремонту, планують закінчити уже до 15 лютого.

Разом з тим, сім будинків потребують капітального ремонту, а дві будівлі уже неможливо відремонтувати, вони будуть демонтовані.

Нагадаємо, що 26 січня вранці в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Згодом у небі над країною з'явилися російські ракети.

Вибухи чули у різних населених пунктах України, зокрема, у Вінницькій та Одеській областях. Крім того, були зафіксовані "прильоти" у Києві.

Згодом мер столиці додав, що в результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, удар по Києву міг бути завданий балістичною ракетою.

Фото: пресслужба КОВА