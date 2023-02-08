В Киевской области восстанавливают инфраструктуру, пострадавшую во время ракетного удара 26 января

Из 30 поврежденных в результате воздушной атаки домов восстановили уже девять.

В Киевской области продолжают ремонтировать жилые дома и другие объекты, пострадавшие в результате атаки россиян 26 января. В одном из населенных пунктов восстановление планируют завершить к 15 февраля.

Об этом сообщила прессслужба Киевской областной военной администрации.

Восстановление инфраструктуры

Заместитель председателя Киевской ОВА Николай Бойко отметил, что в столичном регионе восстанавливают инфраструктуру, поврежденную во время очередной воздушной атаки российских оккупантов 26 января. Тогда взрывной волной было повреждено более 30 частных жилых домов.

На эту минуту в девяти домах уже заменили все поврежденные двери и окна. В общей сложности было смонтировано около 100 оконных конструкций.

В трех домах полностью восстановили кровлю.

Закончить ремонт через неделю

Текущие ремонтные работы на домах, не требующих серьезного ремонта, планируют завершить уже к 15 февраля.

Вместе с тем семь домов нуждаются в капитальном ремонте, а два здания уже невозможно отремонтировать, они будут демонтированы.

Напомним, что 26 января утром в Украине была объявлена масштабнаявоздушная тревога. Вскоре в небе над страной появились российские ракеты.

Взрывы слышали в разных населенных пунктах Украины, в частности, в Винницкой и Одесской областях. Кроме того, были зафиксированы "прилеты" в Киеве.

Впоследствии мэр столицы добавил, что в результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавшие госпитализированы медиками.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, удар по Киеву мог быть нанесен баллистической ракетой.

Фото: прессслужба КОВА