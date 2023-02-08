В Киевской области восстанавливают инфраструктуру, пострадавшую во время ракетного удара 26 января

На Киевщине восстанавливают инфраструктуру, пострадавшую во время январского обстрела
В Киевской области продолжают ремонтировать жилые дома и другие объекты, пострадавшие в результате атаки россиян 26 января. В одном из населенных пунктов восстановление планируют завершить к 15 февраля.
Об этом сообщила прессслужба Киевской областной военной администрации.
-
Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
-
"Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам
-
Украинцы потребляют много электроэнергии: Укрэнерго объяснил ситуацию со светом
-
"Вагнеровцы закончились, в ход пошли кадровые военные": последние новости из Бахмута
-
Переправляли военнообязанных через госграницу: трое одесситов предстанут перед судом
-
В ГСЧС назвали впечатляющую цифру обезвреженных взрывчаток в Киевской области
-
"Динамо" не смогло продать футболиста в "Хатайспор" из-за землетрясения в Турции
Восстановление инфраструктуры
Заместитель председателя Киевской ОВА Николай Бойко отметил, что в столичном регионе восстанавливают инфраструктуру, поврежденную во время очередной воздушной атаки российских оккупантов 26 января. Тогда взрывной волной было повреждено более 30 частных жилых домов.
На эту минуту в девяти домах уже заменили все поврежденные двери и окна. В общей сложности было смонтировано около 100 оконных конструкций.
В трех домах полностью восстановили кровлю.
Закончить ремонт через неделю
Текущие ремонтные работы на домах, не требующих серьезного ремонта, планируют завершить уже к 15 февраля.
Вместе с тем семь домов нуждаются в капитальном ремонте, а два здания уже невозможно отремонтировать, они будут демонтированы.
Напомним, что 26 января утром в Украине была объявлена масштабнаявоздушная тревога. Вскоре в небе над страной появились российские ракеты.
Взрывы слышали в разных населенных пунктах Украины, в частности, в Винницкой и Одесской областях. Кроме того, были зафиксированы "прилеты" в Киеве.
Впоследствии мэр столицы добавил, что в результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавшие госпитализированы медиками.
По словам нардепа Алексея Гончаренко, удар по Киеву мог быть нанесен баллистической ракетой.
Фото: прессслужба КОВА