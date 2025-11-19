Відео
Україна
Відео

На Київщині виготовляли підробки під відомими брендами — фото

На Київщині виготовляли підробки під відомими брендами — фото

Дата публікації: 19 листопада 2025 00:24
Оновлено: 00:24
На Київщині викрили виробництво фальсифікованої продукції
Підроблена продукція. Фото: БЕБ України

У Київській області викрили причетних до виробництва та продажу фальсифікованих продуктів. Підробку продавали під виглядом товарів відомих брендів.

Про це у вівторок, 18 листопада, повідомили у БЕБ України.

Читайте також:

Викриття підпільного виробництва 

У підпільних цехах в антисанітарних умовах виготовляли, фасували й маркували підробки. Фальшивий товар видавали за продукцію таких відомих марок як H.J. Bruggen KG, Bonduelle, "Аквамарин", "Бабусин продукт", "Верес" тощо. У подальшому фальсифікат продавали як на ринках, так і в роздрібних торгових точках.

Фальсифіковані продукти
Підроблені продукти. Фото: БЕБ України
Фальсифіковані продукти
Підроблені продукти. Фото: БЕБ України 

Під час обшуків вилучили 24 тонни продукції ТМ H.J. Bruggen KG, 13,6 тисячі одиниць продукції Bonduelle та понад 185 тисяч одиниць продукції інших відомих брендів ("Бабусин продукт", "Аквамарин", "Верес" тощо). Крім того, конфіскували обладнання для виготовлення та пакування, поліграфію та сировину.

Фальсифіковані продукти
Підроблені продукти. Фото: БЕБ України
Фальсифіковані продукти
Підроблені продукти. Фото: БЕБ України

Представники торгових марок підтвердили, що продукція є контрафактною. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Полтаві чоловік виготовляв підроблені повістки для військовозобов'язаних. Його засудили до двох років випробувального терміну. 

Також ми повідомляли, що на Житомирщині молодик підробив євро й намагався цю фальшиву валюту продати. За вчинене порушник проведе у в'язниці сім років. Крім того, у нього конфіскують майно.

продукти Бюро економічної безпеки Київська область підробки фальсифікат
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
