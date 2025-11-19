Видео
Видео

На Киевщине производили подделки под известными брендами — фото

Дата публикации 19 ноября 2025 00:24
обновлено: 00:24
В Киевской области разоблачили производство фальсифицированной продукции
Поддельная продукция. Фото: БЭБ Украины

В Киевской области разоблачили причастных к производству и продаже фальсифицированных продуктов. Подделку продавали под видом товаров известных брендов.

Об этом во вторник, 18 ноября, сообщили в БЭБ Украины.

Разоблачение подпольного производства

В подпольных цехах в антисанитарных условиях изготавливали, фасовали и маркировали подделки. Фальшивый товар выдавали за продукцию таких известных марок как H.J. Bruggen KG, Bonduelle, "Аквамарин", "Бабушкин продукт", "Верес" и другие. В дальнейшем фальсификат продавали как на рынках, так и в розничных торговых точках.

Фальсифицированные продукты
Поддельные продукты. Фото: БЭБ Украины
Фальсифицированные продукты
Поддельные продукты. Фото: БЭБ Украины

Во время обысков изъяли 24 тонны продукции ТМ H.J. Bruggen KG, 13,6 тысячи единиц продукции Bonduelle и более 185 тысяч единиц продукции других известных брендов ("Бабушкин продукт", "Аквамарин", "Верес" и т.д.). Кроме того, конфисковали оборудование для изготовления и упаковки, полиграфию и сырье.

Фальсифицированные продукты
Поддельные продукты. Фото: БЭБ Украины
Фальсифицированные продукты
Поддельные продукты. Фото: БЭБ Украины

Представители торговых марок подтвердили, что продукция является контрафактной. На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Полтаве мужчина изготавливал поддельные повестки для военнообязанных. Его приговорили к двум годам испытательного срока.

Также мы сообщали, что на Житомирщине молодой человек подделал евро и пытался эту фальшивую валюту продать. За совершенное нарушитель проведет в тюрьме семь лет. Кроме того, у него конфискуют имущество.

продукты Бюро экономической безопасности Киевская область подделки фальсификат
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
