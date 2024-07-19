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На Київщині віялових відключень поменшає — в Укренерго вже оприлюднили графіки

19 липня 2024 23:35
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Києві та області завтра, 20 липня — як відключатимуть електрику
Пошкоджена підстанція після ракетної атаки РФ. Фото: скриншот
Анатолій Слюсар - Редактор

За інформацією НАК "Укренерго" у суботу, 20 липня, на Київщині після обіду діятимуть всього дві черги відключень. До того ж вночі взагалі можуть не вимикати світло. 

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Укренерго.

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Енергетики попереджають, що з 02:00 до 05:00 годин на Київщині заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. Вдень з 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень, а в інші години доби буде застосована одна черга відключень.

Графік відключень від Укренерго
Повідомлення від Укренерго. Фото: скриншот

Цю інформацію підтверджує і компанія ДТЕК. Там зазначили, що відключення мають відбуватись без застосування світло-сірих зон графіків.

Повідомлення від ДТЕК
Повідомлення від ДТЕК. Фото: скриншот

Також голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розвіяв міф, що нібито атаки на енергооб’єкти були давно і вже все можна було відновити. 

"Ми всі розуміємо, яких руйнувань може завдати ракета житловому будинку, ми розуміємо що з ним буде в такій ситуації. І ми не можемо очікувати, що за тиждень або місяць можна відновити те, що руйнували три-п’ять ракет", — зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, Кабмін запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах і поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

Раніше ми писали, що у 2024 році росіяни знищили 90% потужностей теплових електростанцій ДТЕК. Наразі компанія шукає обладнання в Європі.

Київ Київська область Укренерго ДТЕК світло блекаут

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