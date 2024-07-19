Графики отключения света в Киеве и области завтра, 20 июля - как будут отключать электричество

Повреждена подстанция после ракетной атаки РФ. Фото: Скриншот

По информации НАК "Укрэнерго" 20 июля, в субботу в Киевской области будут после обеда действовать всего две очереди отключений. К тому же, ночью вообще могут не выключать свет.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Укрэнерго.

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Энергетики предупреждают, что с 02:00 до 05:00 в Киевской области меры ограничения потребления применяться не будут. Днем, с 13:00 до 24:00, будут действовать две очереди отключений, а в другие часы суток будет применена одна очередь отключений.

Сообщение от Укрэнерго. Фото: Скриншот

Эту информацию подтверждает и компания ДТЭК. Там отметили, что отключения должны производиться без применения светло-серых зон графиков.

Сообщение от ДТЭК. Фото: Скриншот

Также председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий развеял миф, что якобы атаки на энергообъекты были давно и уже все можно было восстановить.

"Мы все понимаем, какие разрушения может нанести ракета жилому дому, мы понимаем что с ним будет в такой ситуации. И мы не можем ожидать, что за неделю или месяц можно восстановить то, что разрушали три-пять ракет", — отметил Кудрицкий.

Напомним, Кабмин ввел норму, согласно которой свет не будут отключаться в прифронтовых зонах и вблизи границы с Россией и Беларусью.

Ранее мы писали, что в 2024 году россияне уничтожили 90% мощностей тепловых электростанций ДТЭК. В настоящее время компания ищет оборудование в Европе.