Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области веерных отключений станет меньше — Укрэнерго уже обнародовала графики arrow

В Киевской области веерных отключений станет меньше — Укрэнерго уже обнародовала графики

19 июля 2024 23:35
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Киеве и области завтра, 20 июля - как будут отключать электричество
Повреждена подстанция после ракетной атаки РФ. Фото: Скриншот
Анатолий Слюсарь - Редактор

По информации НАК "Укрэнерго" 20 июля, в субботу в Киевской области будут после обеда действовать всего две очереди отключений. К тому же, ночью вообще могут не выключать свет.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Укрэнерго.

Читайте также:

Как выключить свет 20 июля в Киеве и области

Энергетики предупреждают, что с 02:00 до 05:00 в Киевской области меры ограничения потребления применяться не будут. Днем, с 13:00 до 24:00, будут действовать две очереди отключений, а в другие часы суток будет применена одна очередь отключений.

График отключений от Укрэнерго
Сообщение от Укрэнерго. Фото: Скриншот

Эту информацию подтверждает и компания ДТЭК. Там отметили, что отключения должны производиться без применения светло-серых зон графиков.

Сообщение от ДТЭК
Сообщение от ДТЭК. Фото: Скриншот

Также председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий развеял миф, что якобы атаки на энергообъекты были давно и уже все можно было восстановить.

"Мы все понимаем, какие разрушения может нанести ракета жилому дому, мы понимаем что с ним будет в такой ситуации. И мы не можем ожидать, что за неделю или месяц можно восстановить то, что разрушали три-пять ракет", — отметил Кудрицкий.

Напомним, Кабмин ввел норму, согласно которой свет не будут отключаться в прифронтовых зонах и вблизи границы с Россией и Беларусью.

Ранее мы писали, что в 2024 году россияне уничтожили 90% мощностей тепловых электростанций ДТЭК. В настоящее время компания ищет оборудование в Европе.

Киев Киевская область Укрэнерго ДТЭК свет блэкаут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня