Небезпечні кабачки з Туреччини знищили у Київській області

Слідчі дії. Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

У Бориспільському районі під митним контролем та за участі представників Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області було знищено партію свіжих кабачків із Туреччини загальною вагою 810 кг. У них виявили небезпечну речовину.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

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Під час державного контролю в цій продукції виявили невідповідність нормативним вимогам – перевищений рівень нітратів. Відповідно до чинного законодавства, вантаж затримали та знищили.

Партія небезпечних кабачків. Фото: Держпродспоживслужба у Київській області

Держпродспоживслужба наголошує, що харчові продукти, які можуть завдати шкоди здоров’ю або є непридатними для споживання, вважаються небезпечними. В Україні заборонено обіг продукції, що не відповідає встановленим стандартам безпеки, оскільки вона становить ризик для здоров'я людей, майна та довкілля.

Знищення кабачків. Фото: Держпродспоживслужба у Київській області

Чим небезпечні нітрати

Надмірний вміст нітратів у продуктах може становити серйозну загрозу для здоров'я. Потрапляючи в організм, вони перетворюються на нітрити, які можуть викликати отруєння, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, зниження рівня кисню в крові, а у важких випадках – ураження нервової системи та навіть онкологічні захворювання.

Особливо небезпечні нітрати для дітей, людей з хронічними захворюваннями та вагітних жінок.

Нагадаємо, нещодавно у Рівному в одному з ліцеїв сталося масове отруєння дітей.

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