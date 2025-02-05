Опасные кабачки из Турции уничтожили в Киевской области

Следственные действия. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области

В Бориспольском районе под таможенным контролем и при участии представителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области была уничтожена партия свежих кабачков из Турции общим весом 810 кг. В них обнаружили опасное вещество.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Читайте также:

В Киевской области обнаружили партию опасных кабачков

Во время государственного контроля в этой продукции обнаружили несоответствие нормативным требованиям — превышенный уровень нитратов. В соответствии с действующим законодательством, груз задержали и уничтожили.

Партия опасных кабачков. Фото: Госпродпотребслужба в Киевской области

Госпродпотребслужба отмечает, что пищевые продукты, которые могут нанести вред здоровью или непригодны для потребления, считаются опасными. В Украине запрещен оборот продукции, не соответствующей установленным стандартам безопасности, поскольку она представляет риск для здоровья людей, имущества и окружающей среды.

Уничтожение кабачков. Фото: Госпродпотребслужба в Киевской области

Чем опасны нитраты

Чрезмерное содержание нитратов в продуктах может представлять серьезную угрозу для здоровья. Попадая в организм, они превращаются в нитриты, которые могут вызвать отравление, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, снижение уровня кислорода в крови, а в тяжелых случаях — поражение нервной системы и даже онкологические заболевания.

Особенно опасны нитраты для детей, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

Напомним, недавно в Ровно в одном из лицеев произошло массовое отравление детей.

Также Новини.LIVE объяснял, как украинцев могут обманывать на рынках и в магазинах и заставлять переплачивать за продукты.