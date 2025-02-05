Опасные кабачки из Турции уничтожили в Киевской области

На Киевщине обнаружили почти тонну опасных кабачков из Турции
В Бориспольском районе под таможенным контролем и при участии представителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области была уничтожена партия свежих кабачков из Турции общим весом 810 кг. В них обнаружили опасное вещество.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.
В Киевской области обнаружили партию опасных кабачков
Во время государственного контроля в этой продукции обнаружили несоответствие нормативным требованиям — превышенный уровень нитратов. В соответствии с действующим законодательством, груз задержали и уничтожили.
Госпродпотребслужба отмечает, что пищевые продукты, которые могут нанести вред здоровью или непригодны для потребления, считаются опасными. В Украине запрещен оборот продукции, не соответствующей установленным стандартам безопасности, поскольку она представляет риск для здоровья людей, имущества и окружающей среды.
Чем опасны нитраты
Чрезмерное содержание нитратов в продуктах может представлять серьезную угрозу для здоровья. Попадая в организм, они превращаются в нитриты, которые могут вызвать отравление, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, снижение уровня кислорода в крови, а в тяжелых случаях — поражение нервной системы и даже онкологические заболевания.
Особенно опасны нитраты для детей, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.
Напомним, недавно в Ровно в одном из лицеев произошло массовое отравление детей.
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