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На Київщині виявили уламки британських винищувачів часів Другої світової війни

2 липня 2023 16:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Київщині виявили уламки британських винищувачів часів Другої світової війни
Британський винищувач Hawker Hurricane. Фото: Wikipedia
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Археологи виявили у лісах Київської області уламки восьми бойових машин Hawker Hurricane, які належали Великій Британії під час Другої світової війни. Ці винищувачі було перекинуто з Великоъ Британії до СРСР після того, як Німеччина розпочала свою навалу, у контексті програми ленд-лізу.

Про це пише ВВС.

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За словами авіаційних фахівців, це перший випадок, коли в Україні виявляють останки стількох Hawker.

"Це нечасте явище — виявити такий літак на території України. Це має велике значення для історії авіації, оскільки досі тут не було виявлено жодного літака, отриманого за програмою ленд-лізу", — розповів колишній пілот авіаліній та керівник розкопок Олексій Штан.

Истребители
Уламки британських винищувачів. Фото: ВВС
Истребители
Уламки британських винищувачів. Фото: ВВС

Що відомо про Hawker Hurricane

Hawker Hurricane (у перекладі з англійської "Ураган") це одномісні бойові машини, створені британською компанією Hawker Aircraft Ltd. 1934 року. Загальна кількість вироблених літаків перевищує 14 тисяч.

Ці машини були легкі в керуванні та активно використовувалися британськими військовими льотчиками під час "Битви за Британію" у 1940 році.

Близько 3 тисячі Hawker були перекинуті в СРСР у період з 1941 по 1944 рік в рамках підтримки радянських військових зусиль.

Більшість цих літаків було знищено в ході бойових дій або розібрано на запчастини, але деякі Hawker могли бути спеціально знищені й закопані після закінчення війни, щоб Радянський Союз не був зобов'язаний виплачувати борги США.

Нагадаємо, що спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонує відправити Україні хоча б кілька літаків, що чергують біля західних кордонів для забезпечення захисту повітряного простору. Крім того, під час війни Україні потрібно кілька ескадрилій для ефективного захисту від російських атак.

Також ми повідомляли, що конкретні терміни постачання винищувачів F-16 в Україну поки невідомі, проте західні ЗМІ повідомляють, що передача винищувачів може відбутися на початку 2024 року. Однак питання того, які країни надаватимуть зброю, залишається відкритим.

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