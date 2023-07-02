Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области обнаружили обломки британских истребителей времен Второй мировой войны arrow

В Киевской области обнаружили обломки британских истребителей времен Второй мировой войны

2 июля 2023 16:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киевской области обнаружили обломки британских истребителей времен Второй мировой войны
Британский истребитель Hawker Hurricane. Фото: Wikipedia
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Археологи обнаружили в лесах Киевской области обломки восьми боевых машин Hawker Hurricane, принадлежавших Великобритании во время Второй мировой войны. Эти истребители были переброшены из Великобритании в СССР после того, как Германия начала свое нашествие, в контексте программы ленд-лиза.

Об этом пишет BBC.

Читайте также:

Что известно про находку археологов

По словам авиационных специалистов, это первый случай, когда в Украине обнаруживают останки стольких Hawker.

"Это нечастое явление — обнаружить такой самолет на территории Украины. Это имеет большое значение для истории авиации, поскольку до сего момента здесь не было обнаружено ни одного самолета, полученного по программе ленд-лиза", — рассказал бывший пилот авиалиний и руководитель раскопок Алексей Штан.

Истребители
Обломки британских истребителей. Фото: ВВС
Истребители
Обломки британских истребителей. Фото: ВВС

Что известно про Hawker Hurricane

Hawker Hurricane (в переводе с английского "Ураган") — это одноместные боевые машины, созданные британской компанией Hawker Aircraft Ltd. в 1934 году. Общее число произведенных самолетов превышает 14 тысяч.

Эти машины были легкие в управлении и активно использовались британскими военными летчиками во время "Битвы за Британию" в 1940 году.

Около 3 тысяч Hawker были переброшены в СССР в период с 1941 по 1944 год в рамках поддержки советских военных усилий.

Большая часть этих самолетов была уничтожена в ходе боевых действий или разобрана на запчасти, но некоторые Hawker могли быть умышленно уничтожены и закопаны после окончания войны, чтобы Советский Союз не был обязан выплачивать долги США.

Напомним, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагает отправить Украине хотя бы несколько дежурящих у западных границсамолетов  для обеспечения защиты воздушного пространства. Кроме того, во время войны Украине необходимо несколько эскадрилий для эффективной защиты от российских атак.

Также мы сообщали, что конкретные сроки поставок истребителей F-16 в Украину пока неизвестны, однако западные СМИ сообщают, что передача истребителей может состояться в начале 2024 года. Однако вопрос того, какие страны будут предоставлять оружие, остается открытым.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз