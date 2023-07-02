В Киевской области обнаружили обломки британских истребителей времен Второй мировой войны

Британский истребитель Hawker Hurricane. Фото: Wikipedia

Археологи обнаружили в лесах Киевской области обломки восьми боевых машин Hawker Hurricane, принадлежавших Великобритании во время Второй мировой войны. Эти истребители были переброшены из Великобритании в СССР после того, как Германия начала свое нашествие, в контексте программы ленд-лиза.

Об этом пишет BBC.

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По словам авиационных специалистов, это первый случай, когда в Украине обнаруживают останки стольких Hawker.

"Это нечастое явление — обнаружить такой самолет на территории Украины. Это имеет большое значение для истории авиации, поскольку до сего момента здесь не было обнаружено ни одного самолета, полученного по программе ленд-лиза", — рассказал бывший пилот авиалиний и руководитель раскопок Алексей Штан.

Обломки британских истребителей. Фото: ВВС

Обломки британских истребителей. Фото: ВВС

Что известно про Hawker Hurricane

Hawker Hurricane (в переводе с английского "Ураган") — это одноместные боевые машины, созданные британской компанией Hawker Aircraft Ltd. в 1934 году. Общее число произведенных самолетов превышает 14 тысяч.

Эти машины были легкие в управлении и активно использовались британскими военными летчиками во время "Битвы за Британию" в 1940 году.

Около 3 тысяч Hawker были переброшены в СССР в период с 1941 по 1944 год в рамках поддержки советских военных усилий.

Большая часть этих самолетов была уничтожена в ходе боевых действий или разобрана на запчасти, но некоторые Hawker могли быть умышленно уничтожены и закопаны после окончания войны, чтобы Советский Союз не был обязан выплачивать долги США.

Напомним, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагает отправить Украине хотя бы несколько дежурящих у западных границсамолетов для обеспечения защиты воздушного пространства. Кроме того, во время войны Украине необходимо несколько эскадрилий для эффективной защиты от российских атак.

Также мы сообщали, что конкретные сроки поставок истребителей F-16 в Украину пока неизвестны, однако западные СМИ сообщают, что передача истребителей может состояться в начале 2024 года. Однако вопрос того, какие страны будут предоставлять оружие, остается открытым.