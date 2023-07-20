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На Київщині військовий ЗСУ напідпитку підірвав себе гранатою

20 липня 2023 16:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині військовий ЗСУ напідпитку підірвав себе гранатою
Військовий із гранатою в руках. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області, а саме в селі Мотижин, боєць ЗСУ у стані алкогольного спʼяніння підірвав себе гранатою. До цього солдат проходив реабілітацію через психічний розлад.

Про це повідомляє видання vesti.ua з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

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Військовий підірвав себе гранатою

Зазначається, що правоохоронці прибули на місце події і зʼясували, що після вживання алкогольних напоїв чоловік відпочивав разом з матірʼю в одній із кімнат будинку.

Військовий хворів на параноїдальну шизофренію, і, за словами матері, зловживав алкогольними напоями. Йому постійно ввижалися російські солдати, а однієї ночі він вигукував "Буряти йдуть!"

"Жінка уточнила, що закрила будинок увечері зсередини і пішла до своєї кімнати спати, після чого приблизно опівночі почула вибух із кімнати свого сина. Сторонніх у будинку на момент вибуху не було", — йдеться в повідомленні.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Навмисне вбивство) як самогубство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про переговори з президентом Туреччини Реджеп Таїпом Ердоганом про повернення "азовців" в Україну. За його словами, ніяких додаткових умов з боку Туреччини не висувалося.

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