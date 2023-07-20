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На Киевщине военный ВСУ под хмельком взорвал себя гранатой

20 июля 2023 16:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
На Киевщине военный ВСУ под хмельком взорвал себя гранатой
Военный с гранатой в руках. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области, а именно в селе Мотыжин, боец ВСУ в состоянии алкогольного опьянения подорвал себя гранатой. До этого солдат проходил реабилитацию из-за психического расстройства.

Об этом сообщает издание vesti.ua со ссылкой на собственные источники правоохранительных органов.

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Военный подорвал себя гранатой

Отмечается, что стражи порядка прибыли на место происшествия и выяснили, что после употребления алкогольных напитков мужчина отдыхал вместе с матерью в одной из комнат дома.

Военный болел параноидальной шизофренией, и, по словам матери, злоупотреблял алкогольными напитками. Ему постоянно мерещились российские солдаты, а однажды ночью он восклицал "Буряты идут!"

"Женщина уточнила, что закрыла дом вечером изнутри и пошла в свою комнату спать, после чего примерно в полночь услышала взрыв из комнаты своего сына. Посторонних в доме на момент взрыва не было", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство) как самоубийство.

Напомним, ранее мы писали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о переговорах с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом о возвращении "азовцев" в Украину. По его словам, никаких дополнительных условий со стороны Турции не выдвигалось.

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