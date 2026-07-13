На Київщині військовим повідомлено про підозру у викраденні та вбивстві двох братів

Оголошення підозри фігурантам. Фото: Нацполіція

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

У Київській області групі військових оголосили підозру за фактом викрадення та жорстокого вбивства двох людей, які були братами. Вони перестали виходити на звʼязок, а згодом правоохоронці знайшли їх тіла закопаними у лісосмузі на території Полтавщини.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає Новини.LIVE.

Викрадення та вбивство двох братів на Київщині

Інформація про зникнення братів надійшла до поліції Київської області 3 липня, після чого правоохоронці негайно розпочали масштабні пошукові заходи. Під час обстеження помешкання зниклих зафіксували ознаки тяжкого злочину:

пошкоджену систему відеоспостереження;

сліди від пострілів;

інші речові докази.

Правоохоронці проаналізували записи з десятків камер відеоспостереження, відстежили маршрути руху транспорту, ідентифікували залучені автомобілі та зібрали докази, що дали змогу крок за кроком відновити перебіг подій злочину.

"У результаті спецоперацій оперативники карного розшуку, слідчі ГУНП у Київській області, Білоцерківського районного управління поліції за допомогою кримінальних аналітиків і за силової підтримки спецпідрозділів КОРД та внутрішньої безпеки ЗСУ затримали дев’ятьох підозрюваних. Усі вони є військовослужбовцями", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що між одним із братів та місцевою мешканкою напередодні стався словесний конфлікт, оскільки молодики гучно слухали музику та каталися на мотоциклах. У відповідь на зауваження брати відреагували нецензурною лайкою. Згодом чоловік місцевої жительки, який є військовослужбовцем, зажадав від них вибачень перед дружиною, однак ті грубо відмовилися.

Вирішивши помститися, фігурант залучив до злочинного плану інших військових.

За версією слідства, підозрювані проникли на територію приватного домоволодіння потерпілих, використовуючи вогнепальну зброю, силоміць посадили двох чоловіків до автомобіля та вивезли їх до іншого регіону. Там їх незаконно утримували тривалий час, після чого вбили.

Місце приховування тіл. Фото: Нацполіція

А 9 липня правоохоронці встановили місце приховування тіл убитих братів. Під час огляду виявлено численні вогнепальні поранення, що свідчать про особливу жорстокість скоєного злочину.

Під час подальших слідчих заходів правоохоронці затримали ще одного військовослужбовця, якому оголосили підозру в умисному вбивстві двох осіб. Саме він під час проведення слідчого експерименту вказав місце приховування тіл загиблих.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про підозру вісьмом учасникам організовано злочинної групи за незаконне позбавлення волі та викрадення людей (ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 10 років за ґратами", — зазначили в поліції.

Одному з фігурантів оголосили підозру за умисне вбивство двох осіб. Йому загрожує до 15 років увʼязнення або довічне позбавлення волі. Вищевказаним підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Крім того, 13 липня у Подільському районі Києва правоохоронці затримали колишнього командира бригади, якому оголошено підозру. Йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі.

Затриманий екскомандир. Фото: Нацполіція

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова затримано за підозрою в організації вбивства двох братів у Київській області. Глава держави підтвердив, що серед підозрюваних є колишній очільник цієї бригади.

Раніше Лучанову оголосили підозру у викраденні та вбивстві двох цивільних у Київській області. Аналогічні підозри також повідомили встановленим учасникам організованої злочинної групи.