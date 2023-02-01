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На Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну підопічну: на тілі дитини січені рани

1 лютого 2023 12:27
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
У Фастівському районі вихователька дитбудинку катувала 9-річну дівчинку
Андрій Нєбитов розповів про випадок нелюдської жорстокості до дитини у Фастівському районі
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У дитячому будинку в Фастівському районі Київської області поліція виявила факти катування неповнолітніх підопічних. На тілі 9-річної постраждалої внаслідок дій виховательки залишилися рани.

Про це повідомив керівник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Катування неповнолітньої у дитбудинку

За інформацією Нєбитова, у одному із дитячих будинків у Фастівському районі Київської області вихователька так знущалася із 9-річної дівчинки, що на її тілі залишилися січені рани.

Очільник поліції Київської області визнав, що, за попередніми даними, такі методи "виховання" у цьому закладі застосовувались регулярно.  

Поліція втрутилася

Після отримання інформації про катування 9-річної дитини усі 19 неповнолітніх вихованців цього дитбудинку були перевезені до лікарні, де проводяться обстеження та з’ясовуються деталі усіх обставин цієї події.

А "вихователька", 51-річна уродженка Києва, затримана. Зловмисницю відправили до ізолятора тимчасового тримання.

За побої та знущання над неповнолітніми вихованцями її можуть засудити до шести років позбавлення волі.

"Закликаю усіх, якщо вам відомі випадки насилля над дітьми, повідомляйте соціальні служби або органи Національної поліції", — наголосив Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, що раніше у Київській області стався скандал в одній із шкіл Обухова. Учителька тамтешнього ліцею № 4 вдарила одну дитину головою об парту, а потім іншого школяра била по руках. Інцидент стався ще 2020 року, але тоді конфлікт зам'яли. Керівництво школи рекомендувало батькам мовчати про це, а шкільний психолог вчила дітей не розповідати про проблеми вдома.

Незабаром стався ще один конфлікт. Постраждав учень другого класу. За словами бабусі дитини, вчителька його так била, що у нього в роті було повно крові. Бабуся спробувала поговорити з горе-вчителькою, але та почала тільки кричати у відповідь. І знову жінку попросили не надавати розголосу про подію.

Фото: Telegram Нєбитова

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