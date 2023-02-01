В Фастовском районе воспитательница детдома пытала 9-летнюю девочку

В Киевской области воспитательница детдома пытала 9-летнюю подопечную: на теле ребенка сеченные раны
В детском доме в Фастовском районе Киевской области полиция обнаружила факты пыток несовершеннолетних подопечных. На теле 9-летней пострадавшей в результате действий воспитательницы остались раны.
Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.
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Пытки несовершеннолетней в детдоме
По информации Небытова, в одном из детских домов в Фастовском районе Киевской области воспитательница так издевалась над 9-летней девочкой, что на ее теле остались сеченные раны.
Глава полиции Киевской области признал, что, по предварительным данным, такие методы "воспитания" в этом заведении применялись регулярно.
Полиция вмешалась
После получения информации о пытках 9-летнего ребенка все 19 несовершеннолетних воспитанников этого детдома были перевезены в больницу, где проводятся обследования и выясняются детали всех обстоятельств этого события.
А "воспитательница", 51-летняя уроженка Киева, задержана. Злоумышленницу отправили в изолятор временного содержания.
За побои и издевательства над несовершеннолетними питомцами ее могут приговорить к шести годам лишения свободы.
"Призываю всех, если вам известны случаи насилия над детьми, сообщайте в социальные службы или органы Национальной полиции", — подчеркнул Андрей Небитов.
Напомним, ранее в Киевской области произошел скандал в одной из школ Обухова. Учительница тамошнего лицея № 4 ударила одного ребенка головой о парту, а затем другого школьника избивала по рукам. Инцидент произошел еще в 2020 году, но тогда конфликт был замят. Руководство школы рекомендовало родителям молчать об этом, а школьный психолог учила детей не рассказывать о проблемах дома.
Вскоре произошел еще один конфликт. Пострадал учащийся второго класса. По словам бабушки ребенка, учительница его так била, что у него во рту было полно крови. Бабушка попыталась поговорить с горе-учительницей, но та начала только кричать в ответ. И снова женщину попросили не разглашать о событии.
Фото: Telegram Небитова