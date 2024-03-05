На Київщині викрили масштабне виробництво тютюнового контрафакту

Контрафактні цигарки. Фото: ДПСУ

У Київській області правоохоронці виявили тютюнові вироби без марок акцизного податку. Було вилучено понад 54 тис. пачок тютюнового контрафакту на суму 6,7 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України в Telegram у вівторок, 5 березня.

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Скриншот допису ДПСУ

На Київщині викрили тютюновий контрафакт

У ДПСУ розповіли, що сигарети без акцизів зловмисники перевозили в фургоні-рефрижераторі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 84 тис. пачок цигарок різних брендів, що готувалися для переправлення до Румунії.

Також у зловмисників конфіскували верстати та комплектуючі до них — вони використовувалися для друкування пачок цигарок.

Нагадаємо, в Одесі викрили мешканця, який протягом року збував цигарки по всій території України через соцмережі. Його затримали та вилучили в нього товару на суму 2 млн гривень.

Також ми писали, що дружина українського дипломата намагалася провезти до Угорщини партію контрабандних цигарок. Внаслідок цього водій може потрапити до в'язниці на вісім років.